Общество

Точечные ограничения вводятся Указом губернатора на предновогодние и праздничные дни

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 18 декабря, внес очередные изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, для объектов общественного питания, в том числе расположенных на территории средств размещения и гостиниц, устанавливается запрет на оказание услуг в следующие периоды: с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, с 21.00 6 января до 6.00 7 января, с 21.00 13 января до 6.00 14 января. В иные дни действия ограничительных мер (карантина) организациям общепита запрещено работать с 23.00 до 6.00.

Для всех работодателей на территории Псковской области с 21 декабря по 10 января вводится запрет на проведение корпоративов, в том числе в зданиях, помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, то есть на рабочем месте. Ранее запрет касался только организаций общественного питания.

Для музеев, музеев-заповедников и иных организаций, осуществляющих деятельность по экскурсионному обслуживанию, художественных музеев, выставочных залов установлено ограничение на количество участников экскурсий: на открытом воздухе группа может составлять не более 10 человек, в помещениях — не более 5 человек.

Отметим, ранее данные изменения подержали участники заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Указ размещен на портале нормативных правовых актов Псковской области и вступает в силу с 21 декабря текущего года