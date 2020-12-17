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Общество

Сокращение населения России превысило годовой прогноз кабмина

18.12.2020 21:42|ПсковКомментариев: 0

На 381,8 тыс. человек уменьшилась общая численность населения России с 1 января по конец октября 2020 года. Как сообщил Росстат, это составляет 0,3%.

Естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над родившимися) за январь-октябрь на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тыс. человек, что почти двукратно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (259,6 тыс. человек).

Миграционный приток компенсировал менее одной пятой естественной убыли: в условиях закрытых границ из-за пандемии COVID-19 миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль населения России только на 18,4%. За январь-октябрь 2020 года он составил 86,1 тыс. человек (для сравнения: за тот же период 2019 года миграционный рост составлял 222,7 тыс.).

Правительство прогнозировало, что сокращение численности населения в этом году составит 352,5 тыс. человек, следует из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России, пишет РБК. Данные Росстата за десять месяцев оказались выше этой оценки.

В целом, согласно прогнозу правительства, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, как уточняется в документе, за 2020-2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь-октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Уровень смертности в России за десять месяцев текущего года достиг рекордного значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих. В этом году на фоне пандемии показатель составил 113,2 на 10 тыс. умерших (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

Теги: #росстат #статистика #население
Источник: Псковская Лента Новостей
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