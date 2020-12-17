Общество

Губернатор Ведерников проанонсировал «проверки выполнения всех ограничений»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией и изменения в Указ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующая запись размещена в инстаграм-аккаунте главы региона вечером в пятницу, 18 декабря.

Как отметил губернатор, основной темой Оперштаба стали дополнительные меры, которые будут действовать в период новогодних праздников.

«К сожалению, эпидобстановка объективно не позволяет нам встретить Новый год и Рождество в привычном формате. Чтобы остановить рост заболеваемости, мы должны следовать всем рекомендациям врачей и Роспотребнадзора», - призвал Михаил Ведерников.

В Псковской области ограничено время работы кафе и ресторанов до 21:00.

Это правило будет действовать 31 декабря, 6 и 13 января. В остальные дни (по 15 января) места общепита будут работать по-прежнему до 23:00.

«Учреждениям и организациям всех форм собственности придется полностью отказаться от корпоративов с 21 декабря по 10 января», - заявил губернатор

Проводить экскурсии в музеях, выставочных залах и галереях можно для групп не более 5 человек, на улице – не более 10.

«Изменения в Указ уже внесены. Проверки выполнения всех ограничений будут. Не болейте! Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, в пятницу Указом губернатора в Псковской области были введены точечные ограничения на предновогодние и праздничные дни. Ранее предложенные изменения подержали участники заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Указ размещен на портале нормативных правовых актов Псковской области и вступает в силу с 21 декабря текущего года