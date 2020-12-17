Общество

Министерство просвещения РФ сократило отчетность российских учителей

Министерство просвещения РФ сократило избыточную бюрократическую нагрузку на учителей по заполнению и ведению различных документов, оставив только четыре ключевых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Минпросвещения РФ направляет во все регионы перечень отчетной документации.

«Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами – основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела обучающихся», - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

В пресс-службе сказали, что «ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя» и может выполняться только с письменного согласия.

По словам министра Сергея Кравцова, новый перечень «позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания».

Избыточная отчетная нагрузка является одной из самых популярных тем обращений, поступающих на «горячую линию» Минпросвещения для учителей, отметили в пресс-службе.

Эта тема также постоянно поднимается педагогами на встречах различного уровня. Учителя жалуются, что заполнение различных документов, не относящихся к учебному процессу, создают высокую нагрузку, мешая основной работе.

В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает снижение бюрократической нагрузки на учителей и наделяет правительство РФ правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для них.

Вопрос о «четырех документах» поднимался и ранее.

В январе этого года тогдашний министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство ведет работу над поправками в закон «Об образовании в РФ». По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. «Любые другие бумаги – о субботниках, прививках, партах и тому подобное – не должны быть заботой учителя», - сказала она.