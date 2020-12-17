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Общество

В Псковской области выявлено четыре новых очага коронавируса

19.12.2020 00:40|ПсковКомментариев: 1

Четыре новых очага коронавируса выявлено в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Роспотребнадзор выявил 4 очага коронавируса. Это администрация Порховского района, Пушкинский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат», - сообщил глава региона.

Первых ковидбольных зафиксировали еще в начале декабря, затем по цепочке заразились и другие сотрудники, добавил он.

«Трудность в том, что инкубационный период ковидной инфекции может быть до двух недель, симптомы проявляются не сразу. Поэтому спрогнозировать вспышку очень сложно. Роспотренадзор провел эпидрасследование в каждом учреждении, выявлен круг контактных», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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