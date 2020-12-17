Общество

В Псковской области выявлено четыре новых очага коронавируса

Четыре новых очага коронавируса выявлено в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Роспотребнадзор выявил 4 очага коронавируса. Это администрация Порховского района, Пушкинский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат», - сообщил глава региона.



Первых ковидбольных зафиксировали еще в начале декабря, затем по цепочке заразились и другие сотрудники, добавил он.

«Трудность в том, что инкубационный период ковидной инфекции может быть до двух недель, симптомы проявляются не сразу. Поэтому спрогнозировать вспышку очень сложно. Роспотренадзор провел эпидрасследование в каждом учреждении, выявлен круг контактных», - заключил Михаил Ведерников.