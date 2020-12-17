Общество

Три смертельных случая добавились в коронавирусную статистику Псковской области

Три смертельных случая добавились в коронавирусную статистику Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«К несчастью, в строку смертности добавилось +3 случая. Искренние соболезнования родным. Дай Бог пережить утрату близких людей», - написал глава региона.

«Впереди выходные, проведите их на свежем воздухе, избегайте общественных мест. Берегите свое здоровье», - призвал Михаил Ведерниковю

Напомним, у губернатора Псковской области тоже выявлен коронавирус. Он находится на самоизоляции.