Общество

Состояние протоиерея Олега Тэора стабильно тяжелое, COVID-19 не подтвержден

Состояние протоиерея Олега Тэора, настоятеля псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского стабильно тяжелое. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове.

«Братья и сестры, не оставляем сугубых молитв о здравии отца Олега Тэора! У батюшки стабильно тяжелое состояние, он в сознании, дышит сам, коронавирус не подтвержден. Молимся о здравии отца Олега! Помоги и спаси, Господи!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протоиерей Олег Тэор госпитализирован в реанимацию с 80-процентным поражением легких и был прооперирован..