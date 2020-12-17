Общество

Главврача псковской неотложки накажут за ошибку в выплатах ковид-бригадам

В отношении главврача Псковской станции скорой помощи будет применено дисциплинарное взыскание, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

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«Много вопросов и обращений поступило от персонала Псковской станции скорой помощи по поводу дополнительных выплат. Мы крайне щепетильно относимся к этой теме, поэтому немедленно была назначена проверка. Предварительные результаты появились уже сегодня. Жалобы были полностью обоснованы: с ноября часть команд скорой помощи были неправомерно лишены статуса специализированных коронавирусных бригад», - написал глава региона.

Более того, продолжил он, выплаты высчитывались по методике, которая не учитывала изматывающий график работы медицинских работников, а «отталкивалась только от времени контакта с зараженным».

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«Это грубейшее нарушение, и я хочу поблагодарить работников станции за оперативную информацию. В отношении главврача станции будет применено дисциплинарное взыскание, а все выплаты будут максимально оперативно пересчитаны и выплачены в полном объеме за весь указанный срок!» - подчеркнул Михаил Ведерников.