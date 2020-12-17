Общество

Шестилетняя россиянка вновь вошла в топ самых успешных блогеров YouTube

Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube, она занимает седьмую строку рейтинга. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Forbes.

В 2019 году девочка заняла третье место в рейтинге с доходом в 18 млн долларов. В этом году доход вырос на 500 тысяч долларов, общее число просмотров ее видео достигло 39 млрд, а подписчиков — 190,6 млн человек.

При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича, врачи были уверены, что девочка не будет ходить и разговаривать. Родители стали лечить дочь, и через несколько лет признаки болезни исчезли.

Первое место в списке, как и год назад, занял девятилетний Райан Каджи, на видеохостинге он с трех лет. За 2020 год он получил 29,5 млн долларов с 12,2 млрд просмотров при 41,7 млн подписчиков.

На второе место сразу поднялся новичок рейтинга - блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон). Он заработал 24 млн долларов при 3 млрд просмотрах и 47,8 млн подписчиков.