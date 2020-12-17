Общество

В России предлагают ввести зарплату для матерей

Назначить регулярную выплату россиянкам, воспитывающим детей, предложил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», - уточнил он в комментарии Ura.ru. По словам депутата, эта мера будет способствовать повышению рождаемости в стране.

Кроме того, Шеин заявил о необходимости ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении. С ним согласился заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что российские семьи много тратят на содержание ребенка и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.