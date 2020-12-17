Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
76 лет Псковскому ЦСМ
Выбираем подарки в Пскове
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Новые банковские услуги для предпринимателей
С двух ног в один сапог
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
алло, мы ищем стартапы
Как минимум, варварство
Самые важные нацпроекты
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
конкурс лучшее новогоднее оформление
Прогулка по (не)доступной среде
 
 
 
ещё Общество 17.12.2020 22:276 Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 19.12.2020 11:290 Число умерших из-за коронавируса в России превысило 50 тысяч человек 19.12.2020 11:120 Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре 19.12.2020 11:061 В России предлагают ввести зарплату для матерей 19.12.2020 10:560 «Алые паруса» подарил псковичам к Новому году «Псков-Полимер» 19.12.2020 10:320 Шестилетняя россиянка вновь вошла в топ самых успешных блогеров YouTube
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:419 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре

19.12.2020 11:12|ПсковКомментариев: 0

Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Напомним, в конце лета состоялось торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера на Четырех углах - угол Рижского проспекта и Максима Горького.

«Сквер на 4 углах - это проект с нашими латвийскими коллегами, с нашим городом-побратимом Резекне, этот сквер был реконструирован за год, достаточно быстро в рамках нашего проекта, который преследовал цель - озеленение и вливание жизни в пространства, которые не так эффективно, не так активно использовались нашими горожанами. Мы хотели этот сквер превратить в более зеленый, посещаемый, интересный сквер на этой территории. Многие этот сквер называли гайд-парком, потому что там раньше собирались люди, которые просто хотели высказать свое мнение в той или иной сфере, поэтому там есть все приспособления для этого», - рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Территория обновленного сквера включает в себя облагороженную зеленую зону, освещение, скамейки, урны, велосипедную парковку, детскую зону со специальным безопасным покрытием.

На территории сквера установлена инсталляция «Я люблю Псков».

«Задумка проектировщика такова, чтобы это было не просто сердце, а чтобы оно билось в унисон с нашим городом, поэтому фигура наклонена, что соответствует широте города на земном шаре», - отметила Кристина Кобызь.

Кроме того, изделия псковского кузнеца Евгения Вагина, символизирующие единение разных видов искусств, после благоустройства были возвращены обратно в сквер.

Добавим, проект благоустройства был выполнен в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия и Латвия» на период 2014-2020 года.

Теги: #благоустройство #ОМСУ #сквер 60-летия Октября
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 517 человек
19.12.2020, 11:340 Дмитрий Пермяков не видит оснований для сокращения депутатского корпуса Пскова 19.12.2020, 11:290 Число умерших из-за коронавируса в России превысило 50 тысяч человек 19.12.2020, 11:240 Чистое настроение праздника: новогодние скидки от «Стройбазы на Алмазной» 19.12.2020, 11:120 Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре
19.12.2020, 11:062 В России предлагают ввести зарплату для матерей 19.12.2020, 10:560 «Алые паруса» подарил псковичам к Новому году «Псков-Полимер» 19.12.2020, 10:530 В Пскове будут судить домашнего тирана, поднявшего руку на сожительницу 19.12.2020, 10:450 Состав центра председателей советов МКД Пскова за год увеличился на 29 человек
19.12.2020, 10:320 Шестилетняя россиянка вновь вошла в топ самых успешных блогеров YouTube 19.12.2020, 10:240 На четыре года может отправиться за решетку стружанин за «пьяный» грабеж 19.12.2020, 10:170 МВД возбудило за год 37 уголовных дел о распространении фейков во время пандемии 19.12.2020, 10:130 Предновогодняя ярмарка развернется на улице Текстильной в Пскове с 22 декабря
19.12.2020, 10:070 Дмитрий Пермяков: Мне нравится работа городской Думы и работа в городской Думе 19.12.2020, 09:540 Жителям Псковской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы 19.12.2020, 09:500 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 19.12.2020, 09:360 Над проектом реконструкции улицы Лесной работали 15 специалистов
19.12.2020, 08:350 Память Николая Чудотворца чтят сегодня православные 19.12.2020, 01:326 Главврача псковской неотложки накажут за ошибку в выплатах ковид-бригадам 19.12.2020, 01:075 Познер поддержал Путина и раскритиковал США 19.12.2020, 00:560 Состояние протоиерея Олега Тэора стабильно тяжелое, COVID-19 не подтвержден
19.12.2020, 00:451 Три смертельных случая добавились в коронавирусную статистику Псковской области 19.12.2020, 00:402 В Псковской области выявлено четыре новых очага коронавируса 18.12.2020, 23:263 Профпригодность трех псковских чиновников оценят по итогам реализации регпроектов 18.12.2020, 23:210 Художник показал, как выглядели бы «Симпсоны» в исполнении советских мультипликаторов
18.12.2020, 23:090 Министерство просвещения РФ сократило отчетность российских учителей 18.12.2020, 22:490 «Легкие планеты» начали не поглощать, а выделять углекислый газ 18.12.2020, 22:410 Специалисты по лазерному сканированию ведут работы в Псково-Печерском монастыре 18.12.2020, 22:373 Губернатор Ведерников проанонсировал «проверки выполнения всех ограничений»
18.12.2020, 22:230 Банк России отказался от проверки наличных на радиоактивность 18.12.2020, 22:090 Спектакль о холерном карантине в жизни Пушкина играют для псковичей студенты Владимира Рецептера 18.12.2020, 22:020 Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе 18.12.2020, 21:423 Сокращение населения России превысило годовой прогноз кабмина
18.12.2020, 21:3710 Зараженный коронавирусом мужчина оплевал полицейских 18.12.2020, 21:187 Точечные ограничения вводятся Указом губернатора на предновогодние и праздничные дни 18.12.2020, 21:180 Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19 18.12.2020, 20:477 Росстат: В России выросли реальные зарплаты
18.12.2020, 20:230 США ввели новые санкции против России 18.12.2020, 20:043 «Акценты» Донецкого: Карантинный фейк, невозможное Моглино и каникулы в Пскове 18.12.2020, 19:262 Россиян предупредили о риске потерять деньги из-за невнимательности 18.12.2020, 19:031 Псковавтодор принял отремонтированную дорогу Череха — Высоцкое — «Весна-80»
18.12.2020, 18:580 В Псковской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов в колонию 18.12.2020, 18:446 ТНТ закрывает шоу «Дом-2» 18.12.2020, 18:434 В Псковском онкодиспансере принимают с подозрением на злокачественное новообразование без направления 18.12.2020, 18:312 В профсоюзной первичке «Псковских тепловых сетей» избрали председателя
18.12.2020, 18:252 В Пскове волонтеры помогают сотрудникам городских поликлиник 18.12.2020, 18:127 Митрополит Тихон возглавил заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 18.12.2020, 18:030 Псковским пограничникам попался мужчина, попытавшийся ввезти 600 кг корма для кошек и собак 18.12.2020, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО
18.12.2020, 17:570 Гостиница Old Estate Hotel & SPA участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение 18.12.2020, 17:470 Представлен новый руководитель ОЭЗ «Моглино» 18.12.2020, 17:460 Стал известен предновогодний график работы консульства Латвии в Пскове 18.12.2020, 17:350 Фотофакт: На улице Гражданской не готова новая пешеходная лестница
18.12.2020, 17:280 Завершилась разработка проектно-сметной документации по Анастасиевской часовне 18.12.2020, 17:200 Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО 18.12.2020, 17:170 Николай Козловский рассказал об успехах великолукских спортсменов 18.12.2020, 17:081 Елки у больниц украшают в Пскове
18.12.2020, 17:050 Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря 18.12.2020, 17:010 ПФР начинает прием заявок на президентские выплаты к Новому году 18.12.2020, 17:000 ПЛН подводит итоги проекта «Безопасность — дело каждого!» 18.12.2020, 17:000 В Островском районе появится услуга по регистрации рождения в медучреждении
18.12.2020, 16:570 Профсоюзы: Пандемия — не время для кардинальных сокращений аппарата госслужащих 18.12.2020, 16:540 Проект бюджета Псковской области на 2021 год снова рассмотрят в первом чтении 18.12.2020, 16:530 До 4 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 18.12.2020, 16:511 По итогам работы согласительной комиссии расходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличены более чем на 292 млн рублей
18.12.2020, 16:500 «Тойота» врезалась в «Газель» на проспекте Энтузиастов в Пскове. ФОТО 18.12.2020, 16:340 Социальные выплаты в Псковской области увеличат на 3,7% в 2021 году 18.12.2020, 16:220 Псковичам предлагают заработать на рассказах о своих поездках 18.12.2020, 16:181 В Великих Луках в строящемся детском саду на улице Дружбы уже формируют группы
18.12.2020, 16:1010 Цветана, Сила, Весна: псковичи дают своим детям редкие имена 18.12.2020, 16:060 Телефон пропал во время застолья в Локне 18.12.2020, 15:593 Великолукский бар вопреки ограничениям объявил о масштабном проведении корпоративов 18.12.2020, 15:562 Старинный циркуль нашли археологи у стен Троицкого собора в Пскове
18.12.2020, 15:541 Записи о рождении на эстонском и латышском языках переводят в Псковской области 18.12.2020, 15:462 В Псковском облсовпрофе прокомментировали ситуацию с заражением COVID-19 в санатории «Хилово» 18.12.2020, 15:377 Куда «катится» скорая помощь 18.12.2020, 15:146 «И пусть потом развлекаются»: псковский губернатор пригрозил нарушителям лишением лицензии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.