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Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре

Угол наклона инсталляции «Я люблю Псков» соответствует широте города на Земном шаре. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Напомним, в конце лета состоялось торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера на Четырех углах - угол Рижского проспекта и Максима Горького.

«Сквер на 4 углах - это проект с нашими латвийскими коллегами, с нашим городом-побратимом Резекне, этот сквер был реконструирован за год, достаточно быстро в рамках нашего проекта, который преследовал цель - озеленение и вливание жизни в пространства, которые не так эффективно, не так активно использовались нашими горожанами. Мы хотели этот сквер превратить в более зеленый, посещаемый, интересный сквер на этой территории. Многие этот сквер называли гайд-парком, потому что там раньше собирались люди, которые просто хотели высказать свое мнение в той или иной сфере, поэтому там есть все приспособления для этого», - рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Территория обновленного сквера включает в себя облагороженную зеленую зону, освещение, скамейки, урны, велосипедную парковку, детскую зону со специальным безопасным покрытием.

На территории сквера установлена инсталляция «Я люблю Псков».

«Задумка проектировщика такова, чтобы это было не просто сердце, а чтобы оно билось в унисон с нашим городом, поэтому фигура наклонена, что соответствует широте города на земном шаре», - отметила Кристина Кобызь.

Кроме того, изделия псковского кузнеца Евгения Вагина, символизирующие единение разных видов искусств, после благоустройства были возвращены обратно в сквер.

Добавим, проект благоустройства был выполнен в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия и Латвия» на период 2014-2020 года.