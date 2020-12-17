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Общество

Пешеходные дорожки на 12-м округе станут доступными для маломобильных псковичей

19.12.2020 11:50|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков рассказал, какие изменения в плане благоустройства города проводились на его округе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в конце 2019 года завершился ямочный ремонт дворовых проездов на ул. Технической, 14, 8, отремонтированы все въезды с улицы Алехина во дворы, завершены работы по организации уличного освещения вдоль улицы Ижорского батальона от гостиницы «Камелот» до Снятной горы. Следующим этапом будет строительство тротуара, данный вопрос депутат держит на личном контроле и прорабатывает совместно с администрацией города.

Кроме того, Григорий Стороненков сообщил о том, что состоялся аукцион на заключение контракта на проектирование недостающих пешеходных дорожек. В перечень объектов вошли дороги на округе № 12, где необходимо обустроить тротуары: 1170 м тротуара на ул. Шоссейной, от Алмазной до Окольной, почти 300 м тротуара на ул. Ижорского батальона, от дома № 15 по ул. Ижорского батальона до ул. Алехина, а также 1 км обочины от дома № 57а по ул. Ижорского батальона до разворотной площадки. По условиям контракта тротуары необходимо организовать с учетом движения всех групп населения, включая маломобильные.

Также депутат напомнил еще одну хорошую новость - что парк имени Гагарина победил в народном голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». «В УГХ Пскова была организована встреча, посвященная обсуждению пожеланий жителей ул. Гущина и ближайших домов относительно благоустройства этого парка», - отметил Григорий Стороненков и выразил надежду, что в скором времени округ преобразится.

Теги: #благоустройство #Гордума #ОМСУ #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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