Общество

Более 20 человек заболели коронавирусом в Первомайском психоневрологическом интернате

Более 20 человек заболели коронавирусом в Первомайском психоневрологическом интернате. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Псковской области.

«За последние сутки в Псковской области добавилось сразу 4 новых очага. В администрации Порховского района COVID-19 выявлен у 11 человек, 8 сотрудников заболело в Пушкиногорском музее-заповеднике, в Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной болницы 11 человек, и сразу 21 случай – в Первомайском психоневрологическом интернате, вирус подтвердился у 3 сотрудников и 18 проживающих», - говорится в сообщении.