Общество

Жительница Палкинского района фиктивно прописала 6 человек

В Палкинском районе установлена местная жительница, подозреваемая в нарушении миграционного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в 2016 году в одном из домов деревни Трумалево Палкинского района 49-летняя женщина осуществила фиктивную регистрацию шестерых граждан Российской Федерации. Женщина дала признательные показания. По данному факту полицией проводится проверка.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.