Общество

Минздрав рассказал о планах привить 60% россиян от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России, передает «Интерфакс».

«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1».

По словам министра, производственных мощностей для того, чтобы произвести необходимое количество вакцины и вакцинировать всех желающих достаточно.

«Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие, - добавил он. - Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны».

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28 209 случаев.