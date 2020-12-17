Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса закончится к весне, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», - цитирует Попову «Интерфакс».

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать. «Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии), - сказал он. - Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени», - отметил он.

Ранее оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 28 209 случаев.