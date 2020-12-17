Общество

Псковичи достойны комфортной жизни - депутат по округу №7 Ольга Федорова

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова рассказала, какие масштабные работы были проведены на ее округе №7 в 2020 году.

Отремонтированы пешеходные дорожки на улице Народной в рамках развития улично-дорожной сети при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Оборудованы пешеходные переходы, заасфальтированы народные тропы, подход к магазину на улице Юбилейной и подход к лицею «Развитие», установлены «лежачий полицейский», знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, огорожена проезжая часть для безопасности пешеходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

На данной территории долгое время не было ремонта. Теперь улица Народная, от Юбилейной до Рижского проспекта, впервые приобретает два пешеходных тротуара со съездом для колясок и условиями для удобного передвижения граждан.

Кроме того, принята в эксплуатацию отремонтированная дорога в Гаражном проезде. Работы велись на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. В рамках муниципального контракта подрядчик демонтировал плиты покрытия и уложил новые. Отремонтированы асфальтовое покрытие, заменен бортовой камень, произведены замена и выравнивание люков, установлены искусственные дорожные неровности. Кроме того, срезан скопившийся грунт с обочин и убран строительный мусор. Впервые за много лет в Гаражном проезде появилась дорожная разметка из термопластика.

Также Ольга Федорова напомнила, что отремонтировали проезжую часть и тротуар возле детского сада №25. Ремонтные работы выполнило ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Подрядчик заменил бортовой камень, укрепил обочины, выполнил работы по отведению дождевых вод с поверхности тротуара возле входной группы в дошкольное учреждение, привел в порядок зеленые зоны вдоль тротуара. Кроме того, теперь у детского сада появилась небольшая парковочная площадка.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» идут работы по благоустройству улицы Шестака. Там выполнили понижение тротуаров, произвели обустройство ливневой канализации, отсыпку дорожного полотна, устанавливается новый бортовой камень. В планах оборудовать съезды для маломобильных групп населения. Работы выполняет подрядная организация «СитиИнвестГрупп».

«Территория округа №7 постепенно преображается, что, безусловно, радует местных жителей, ведь все псковичи достойны комфортной жизни», - заключила Ольга Иванова.