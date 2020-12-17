Общество

Анна Кузыченко рассказала об организации учебного процесса в период пандемии

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала об организации учебного процесса в период пандемии.

«На сегодняшний день нужно говорить, что у нас теперь жизнь делится на «до» и «после» пандемии. Конечно, это два абсолютно разных стиля образования, воспитания. Мы отказались от привычного ритма жизни в наших школах, садах, учреждениях дополнительного образования», - цитирует слова Анны Кузыченко пресс-служба ОМСУ города Пскова.

В соответствии с методическими рекомендациями и новыми СанПинами, которые были выпущены в период пандемии, управление образования администрации города развело потоки в школах, запретило присутствие родителей в школах и дошкольных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, были увеличены перемены, установлено большое количество рециркуляторов, санитайзеров, антисептиков.

Работа была организована так, чтобы контакты педагогов с детьми были минимизированы. Помимо этого, педагоги носили маски, средства индивидуальной защиты не только во время уроков, но и в межурочное время.