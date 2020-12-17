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Общество

МЧС призывает псковичей не рисковать жизнью ради рыбалки

19.12.2020 13:53|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области призывает жителей региона не рисковать жизнью ради рыбалки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, погодные условия в Псковской области не способствуют становлению устойчивого ледяного покрова, однако некоторые граждане все-таки рискуют выйти на лед, не задумываясь о том, что такая рыбалка может стать последней.

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: учитывая, насколько непрочным является сейчас ледовое покрытие на водоемах Псковской области, у человека, вышедшего на лед, есть все шансы оказаться в ледяной воде. Даже если человек останется на плаву в полынье, то достаточно кратковременного пребывания в воде с низкой температурой, чтобы наступили отчетливые нарушения в деятельности организма. Основной причиной смерти людей в холодной воде является переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно, чтобы возместить теплопотери.

Однако смерть настигает человека, оказавшегося в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение. Причиной ее может быть своеобразный «холодовый шок», развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду, или нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи.

Учитывая индивидуальные способности человека (его устойчивость к низким температурам, толщину подкожно-жирового слоя) при температуре воды от 0 до +5°С, характерной для наших широт, для эффективного спасения в среднем остается от 20 до 40 минут. Однако без своевременного грамотного оказания медицинской помощи, даже будучи спасенным, человек может погибнуть в течение 8-12 часов от перебоев дыхания и кровообращения, других явлений в обмороженных тканях и органах.

«Выход на лед смертельно опасен», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.

Теги: #МЧС #рыбалка #безопасность на воде
Источник: Псковская Лента Новостей
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