Общество

Полиция ищет пропавшего в Острове мужчину в татуировках

Полиция разыскивает жителя Острова Сергея Павлова, который 12 августа текущего года ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Павлов Сергей Евгеньевич родился 7 октября 1962 года.

Приметы: рост до 165 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы светлые, короткие; глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку; спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами; резиновые шлепки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Сергея Павлова, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.