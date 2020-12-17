Общество

О массовом переходе на дистанционку не идет речи - Анна Кузыченко

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила готовность образовательных учреждений использовать технологии дистанционного обучения и опровергла слухи о массовом переходе на дистанционное обучение.

«У нас сейчас есть масса примеров, когда в классе идет урок, параллельно ведется трансляция в Zoom для тех, кто находится на дистанционном обучении. Таких примеров немного, но они есть, и они все больше и больше входят в нашу жизнь», - процитировали слова Анны Кузыченко в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Теперь в ситуации, когда класс закрывают на карантин по ОРВИ, дети не прекращают учиться. Если раньше мы знали, что они выпадают на время из учебного процесса, то теперь дистанционная форма позволяет детям все-таки продолжить обучение даже в условиях карантина»,- рассказала Анна Кузыченко.