Общество

В России с 1 января меняются требования к установке новогодней елки

Со следующего года при установке новогодней елки необходимо соблюдать определенные правила - она не должна загромождать эвакуационные пути, а также ее следует ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Новые требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года, передает ТАСС.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», - говорится в тексте документа.

Ныне действующие правила не содержат требований о недопустимости загромождения елкой эвакуационных путей. Также в них сейчас не предусмотрено, что елка не может устанавливаться в метре от систем отопления и кондиционирования.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.