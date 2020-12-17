Общество

После обращения к депутату Денису Иванову псковичку обеспечили льготными лекарствами

После обращения к депутату Псковской городской Думы по округу №15 Денису Иванову псковичку обеспечили льготными лекарствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

По словам депутата, несмотря на непростую ситуацию из-за коронавирусной инфекции и ограничительные меры, он был всегда на связи со своими избирателями. В частности, к нему обратился пскович, который поднял вопрос о ремонте автомобильной дороги из поселка Любятово в СНТ «Лесное».

«Мною по этому вопросу было направлено обращение в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В настоящее время идет полноценный ремонт данной дороги, который будет завершен в этом году. В октябре обратилась жительница Пскова с просьбой оказать содействие в получении льготных лекарств, которых нет в аптеках города. Я направил обращение в комитет по здравоохранению Псковской области с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Мною получен ответ за подписью председателя комитета Марины Гаращенко, что 19 октября жительница Пскова была обеспечена необходимыми лекарствами», - привел несколько примеров Денис Иванов.