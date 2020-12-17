Общество

Федор Постнов рассказал о работе по созданию доступной среды в Пскове в текущем году

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов провел ряд мероприятий по благоустройству города с учетом всех интересов маломобильных групп населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, была проведена серия теоретических и практических занятий для полицейских на тему: «Как помочь инвалиду-колясочнику при передвижении по городу» при поддержке руководства городского УМВД.

Кроме того, в мае был организован контрольный выезд на ремонтируемую территорию Псковской городской поликлиники №3. В ходе рабочей встречи обсудили пути маршрута к поликлинике на период осуществления ремонтных работ перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. По результатам выезда был пересмотрен проект, некоторые детали которого скорректированы.

Также депутатом были проведены обследования жилых помещений на предмет доступности и удобства для проживающих там людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого парламентарий выступил инициатором создания в Пскове адаптационного парка, в котором предусмотрены лестницы с перепадами высот от 2,5 до 15 см, которые помогут отработать навыки использования инвалидной коляски для преодоления разных препятствий, дорожки с разными типами покрытий, специальные тренажеры для разных групп мышц, разные типы пандусов с уклонами 5, 8, 12, 20 градусов.