Общество

Дмитрий Пермяков полностью или частично отработал половину обращений, поступивших в 2020 году

22 обращения граждан получил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков за текущий год. Половину из обозначенных в них проблем удалось полностью или частично решить. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Парламентарий подготовил и направил 19 запросов в органы государственной власти, муниципальной власти, надзорные органы и муниципальные предприятия. В их числе обращение в природоохранную прокуратуру в связи с нарушением ООО «Яхт-клуб "Псков"» положений Водного Кодекса РФ, согласно которым запрещается ограничивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, запрос в городскую администрацию о спиле деревьев у храма Николы со Усохи.

Также парламентарий направил обращение в прокуратуру города Пскова в связи с порчей зеленой зоны сотрудниками и транспортом УО «Седьмой район» и запрос в управление городского хозяйства по поводу проводимых работ по срезанию грунта рядом с тротуарами.

Кроме того, Дмитрий Пермяков вместе с фондом «Городские проекты» организовал сбор подписей за возврат ликвидированных пешеходных переходов.