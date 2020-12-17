Общество

Власти Островского района выразили соболезнования родным и близким Виктора Степанова

Глава Островского района Дмитрий Быстров и районная администрация выразили соболезнования родным и близким главы Порховского района Виктора Степанова, скончавшего накануне.

«Ушел из жизни замечательный человек, талантливый руководитель, надежный товарищ и друг, преданный своему делу глава муниципального образования. Жизнелюбие Виктора Николаевича, порядочность, добросовестность, трудолюбие, готовность всегда прийти на помощь – это далеко не полный перечень качеств, за которые его ценили и уважали. Он был руководителем, обладающим большим опытом работы, и переживающим за порученное дело, человеком принципиальным, умеющим держать свое слово и отстаивать свою точку зрения, брать ответственность на себя и терпеливо работать на результат», - отмечается в обращении, опубликованном в соцсетях Островского района.

«Профессионализм, компетентность, преданность делу и человеческие качества Виктора Николаевича снискали большое уважением среди всех, кто его знал и с ним работал. Примите искреннее соболезнование вашему горю и сочувствие по поводу невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами», - отметили в районной администрации.