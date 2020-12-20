Общество

Елена Маницкая: Отсутствие наружного освещения - самая насущная проблема округа №3

Самой насущной проблемой одномандатного избирательного округа №3 в Пскове является отсутствие наружного освещения, сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы Елена Маницкая, представляющая интересы данного округа.

«Проблема наружного освещения для округа одна из насущных. В частном секторе в последнее время его не делают - в бюджете нет денег. Будут деньги - будут делать», - отметила депутат.

Так, по ее словам, уже много лет не решается вопрос с наружным освещением в микрорайоне Паневик: «заявки поданы, заявление внесено в реестр долгосрочных обращений граждан». Также ранее шла речь про обустройство наружного освещения по улице Новгородской, в непосредственной близости от школы №17. Без освещения и Ромашковая улица, констатировала Елена Маницкая.

В числе насущных вопросов своего депутатского округа она также назвала проблемы с водоснабжением частного сектора. «В 2019 году выделялись деньги на частичную замену водопровода в Лисьих Горках. «Проект сделали поздно — в октябре. Выставили на торги, но никто на контракт не заявился», - рассказала депутат, добавив, что на данный момент вода в этом микрорайоне ненадлежащего качества, из-за нее «летят» стиральные машины, бойлеры и посудомоечные машины. Между тем на улице Рельсовой, по словам Елены Маницкой, вообще нет водопровода.