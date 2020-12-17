Общество

ПОООМС «Дети – наше будущее» начала раздачу новогодних подарков

Более 400 подарков сформировали волонтеры ПОООМС «Дети – наше будущее» в псковском социальном центре «Ради жизни» на Карла Маркса, 19. Посетители социального центра уже получают подарки и фотографируются у елочки, наряженной в учреждении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в ближайшее время сладкие подарки для малообеспеченных, многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для детей с ограниченными возможностями будут переданы в районные социальные центры в Острове, Палкино, Дно, Опочке.

Также ПОООМС «Дети – наше будущее» передаст подарки для подопечных Общественного Совета при УМВД России по Псковской области, для воспитанников детских домов и школ-интернатов из районов области.

«Ежегодно более 1500 детей из Пскова и районов области получают сладкие подарки на наших новогодних спектаклях. В этом году, к сожалению, представления провести невозможно. Но мы подготовили интересный спектакль, который обязательно покажем в Пскове и в районах, когда снизится заболеваемость коронавирусом, и будут отменены ограничительные меры. Возможно, мы сможем организовать Крещенские встречи, возможно, Масленичный разгуляй. А пока наши артисты доставляют сказку на дом и вручают сладкие подарки. Мы готовим более 1000 подарков, чтобы ни один ребенок, подопечный нашей организации, не остался без праздника», - отметила председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова и выразила благодарность всем помощникам, которые передали сладости для формирования новогодних подарков.