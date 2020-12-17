Путин исполнил предновогоднее желание мальчика, мечтавшего обнять панду

Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на «Елке желаний» обнять панду, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал онлайн-марафона #МыВместе.
«Его мечту с "Елки желаний" снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой», - говорится в сообщении.
В воскресенье Саша побывал в специальной зоне для проведения тренингов, вход в которую закрыт для обычных посетителей. Сотрудники зоопарка рассказали ребенку, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение.
«Саша смог создать уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие красочные принты», - отмечается в посте.
Для Саши поход в зоопарк и встреча с живой пандой стали «чем-то сверхъестественным». «Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», - сказал он.
Также отмечается, что во время экскурсии по зоопарку Саше и его родителям позвонил Владимир Путин.