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Главная новогодняя ель Пскова может снова стать живой

19.12.2020 18:25|ПсковКомментариев: 0

Живую ель могут установить в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«В детстве всегда любил украшать елку. Это волшебная традиция каждой семьи, которая сразу приносит ощущение близости чуда, - написал он. - В этом году главная новогодняя ель города по праву заслужила обновления. Ее каркас зачистили и покрасили, а новая хвоя и игрушки уже радуют жителей. На следующий год рассмотрим возможность установки живой ели».

Михаил Ведерников отметил, что в этом году власти, подрядчики, бизнесмены и частные лица пстарались украсить не только центр города, но и любимые маршруты псковичей.

«В парках города можно встретить сказочных персонажей и волшебных птиц, пройтись среди мерцающих деревьев и найти интересные инсталляции. Кстати, теперь у нас есть свое лебединое озеро», - заметил губернатор, поблагодарив всех, кто внес свой вклад в новогоднее убранство города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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