Общество

Александр Коновалов: Псков надо украшать к Новому году, как минимум, ради наших детей

«Псков надо украшать к Новому году, как минимум, ради наших детей», - такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове» высказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, комментируя беспрецедентные работы по новогоднему убранству города, проводимые в этом году в преддверии праздника.

«Коронавирус коронавирусом, но у многих есть дети. С большим удовольствием прогулялся по предновогоднему городу со своим ребенком, который не виноват в том, что у нас кронавирус, и, как все дети, ждет праздника», - сообщил замглавы администрации города. По словам Александра Коновалова, его дочь «была счастлива, увидев огоньки, елку, лебедей и прочие новые светодиодные фигурки».

«Безусловно, это оставит у нее неизгладимые впечатления. Как минимум, город надо украшать ради наших детей, чтоб у них оставались такие светлые моменты в памяти», - убежден он.

При этом Александр Коновалов добавил, что в этом году львиная доля затрат на новогоднее украшение города легла на спонсоров. «Если говорить о городском бюджете, мы в этом году и так сократили бюджетные обязательства, исходя из того, что праздничные мероприятия мы не проводим. Поэтому совсем лишать горожан ощущения праздника неправильно», - резюмировал замглавы администрации.