Общество

Ученые подтвердили высокий темп распространения нового типа коронавируса

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Об этом говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти, пишут «Известия» со ссылкой на британский портал Metro.

По словам профессора, прогнозируется быстрый рост количества новых заражений на юго-востоке Англии.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», - добавил он.

Как отметил Уитти, пока нет данных о более высокой смертности от нового подтипа коронавируса, но идут срочные исследования на эту тему.

14 ноября глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового варианта коронавируса, который предположительно распространяется быстрее. Отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

При этом в стране стартовала вакцинация от коронавируса. Прививки сначала делают людям из групп риска, определенных правительством, используется препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация добровольная, бесплатная и проводится по приглашению.