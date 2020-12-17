Общество

В Мирожском парке установили ливневые очистные сооружения

В Мирожском парке установлены ливневые очистные сооружения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Что предполагал под собой проект по благоустройству территории у Мирожского монастыря, рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

По ее словам, этот проект направлен на экологическое сознание, на информирование горожан, школьников, студентов о том, как нужно бережно относиться к своей экологии, к отходам, к природе, поэтому в центре этого парка сформирован остров, который называется «Открытий экологический класс».

«В рамках реконструкции мы преследовали одну большую экологическую цель, мы ее достигли - установили ливневые очистные сооружения, которые позволят очищать все сточные воды, попадающие в Мирожку, а по ней и в Великую», - отметила Кристина Кобызь.