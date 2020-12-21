Общество

Павел Волков не считает украшение Пскова к Новому году пиром во время чумы

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков не считает украшение города к Новому году пиром во время чумы. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в условиях коронавируса и действующих в связи с ним ограничений предновогоднее преображение города — это элемент спасения горожан от депрессии.

«Не могу сказать, что украшение города — это пир во время чумы, потому что этот пир нам запрещен. Мы выверили все позиции с Роспотребнадзором относительно ярмарок. Торговля новогодними товарами будет разрешена, а общественное питание — нет», - сообщил Павел Волков.

Также он напомнил, что в этом году в Пскове облачаются в светодиодные гирлянды не только привычные территории — центральные улицы и парки, но и новые места — Дендропарк, пешеходный мост через Пскову, Ботанический сад. Дополнительно на убранство города к Новому году потрачено 2 млн рублей. Существенный вклад в создание новогоднего настроения в этом году внесли спонсоры — частные и юридические лица.