Общество

Большой радостью назвал Константин Болотин предстоящее строительство детсада на Коммунальной

Большой радостью для жителей дальнего Завеличья назвал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин предстоящее строительство детского сада на улице Коммунальной, в районе остановки «Улица Печорская». Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Не зря это место в народе называется "яма". На.сегодняшний день это одно из немногих мест на дальнем Завеличье, которые являются заброшенными, неблагоустроенными, можно сказать, с непрезентабельным внешним видом. Мы давно с нашими гражданами бьемся за то, чтобы в этом месте был какой-то социально значимый объект, который не просто украшал бы это место, но и приносил пользу», - рассказал депутат.

Константин Болотин также напомнил, что три года назад был проведен сход граждан, на котором жители микрорайона обсуждали, чего бы им хотелось видеть в «яме». «На тот момент было высказано пожелание о строительстве поликлиники, но, к сожалению, оно не было осуществлено. Но другой, не менее значимый объект - детский садик - в ближайшее время, ближайший год будет построен, и, я считаю, что это большая радость для нашего района, для граждан - иметь объект такого значения как детский сад. Граждане скажут властям большое спасибо после его ввода в эксплуатацию», - уверен депутат.