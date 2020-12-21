Общество

Более 1300 новых мест в детских садах планируют создать в Пскове в 2021 году

Более 1300 новых мест в детских садах планируют создать власти Пскова в 2021 году. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Помимо строительства цельных дошкольных учреждений или пристроек к ним, нужно понимать, что в рамках нацпроекта у органов власти существуют еще и обязательства по созданию дополнительных мест в уже имеющихся дошкольных учреждениях. С гордостью можем сказать, что в этом году мы открыли в детских садах 1070 мест для детей от 1,5 до 3 лет», - сообщила она, заметив, что обычно это количество не превышало 300. Благодаря созданию дополнительных мест, в этом году распределение детей в дошкольные учреждения прошло более спокойно, чем обычно.

«На этом мы не останавливаемся и на 2021 год планируем создание дополнительных 1330 мест. Муниципалитет взял на себя это обязательство, и мы верим и знаем, что эту цифру мы выполним. То есть, если в этом году это 1070 дополнительных ясельных мест, то в следующем году планка еще выше - 1330», - подытожила Анна Кузыченко.