Общество

Замглавы Пскова Сергей Гаврилов рассказал об итогах работы на 4-м округе

Подводя итоги работы за 2020 год, замглавы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов рассказал, что отремонтировано 2,8 км дорог по улицам Боровая и Черняховского, 877 метров дорог Лесной и Харченко.

Отремонтирована улица Лужская в микрорайоне «Белый Мох», выполнен ремонт пешеходной дорожки на ул. Карбышева (на участке дома №7 до №18). Также выполнен ремонт дворовых проездов по ул. Боровой, д.1, ул. Харченко, д.20, д.27, ДОС 119 (Кресты), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Кроме того, оказано содействие школе №13 в подготовке заявки по участию в конкурсе по отбору общественных пространств в программе «Комфортная городская среда», выполнен ремонт помещения школьной столовой, а также работы по установке ограждения Псковский сельскохозтехникума и оборудованию освещения на улице Куприна.