Общество

Коронавирус никак не сказался на работе Псковской гордумы — Сергей Колосов

Коронавирус никак не сказался на работе Псковской городской Думы. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат ПГД, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

По его словам, обсуждения тех или иных вопросов часто проходят в онлайн-режиме. «С одной стороны, это минус, потому что в некоторых случаях в обсуждении лучше принимать личное участие, находясь в зале заседаний. В то же время это плюс - в онлайн-режиме собраться намного проще в силу занятости некоторых депутатов», - пояснил гость студии.

В целом, по его словам, ситуация с коронавирусом никак не отразилась на качестве работы гордумы. «Ситуация никак не отразилась. Я, например, не заметил никакого сбоя в работе гордумы», - заключил Сергей Колосов.

Также он в позитивном ключе оценил взаимоотношения депутатов городского парламента: «С большинством депутатов хорошие отношения, рабочие, доверительные. За три года сработались».