Общество

Сергей Колосов: COVID-19 помешал Банно-прачечному комбинату выйти на самоокупаемость

Если бы не коронавирус, МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» удалось бы вывести на самоокупаемость. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, директор предприятия Сергей Колосов.

По его словам, пандемия сильно ударила по работе муниципальных бань. «Мы были закрыты весенний период, когда должны были зарабатывать деньги. Летом все традиционно разъезжаются по дачам, и посещаемость уменьшается. Тем не менее, даже когда мы возобновили работу, посещаемость бань упала на 45%, что сказалось на доходах. В конце прошлого года убытки составляли 3 млн рублей. Мы рассчитывали, что к концу года сократим их до 1,5 миллионов, но выходим на 6», - рассказал гость студии.

«Пока покрывать убытки нечем, но будем надеяться, что экономическая ситуация стабилизируется, и мы, возможно, найдем варианты выхода из этой ситуации. В частности, отметил Сергей Колосов, на уровне администрации города обсуждаются планы по передаче "Банно-прачечного комбината" в концессию. Имеется потенциальный инвестор — фирма из Москвы, которая изъявила желание стать концессионером. Администрация города прорабатывает варианты, чтобы в случае концессии псковские бани продолжали работать по назначению и выполнять свою социальную функцию».

Сергей Колосов рассказал, что планировал вывести комбинат на самоокупаемость. «Если б не коронавирус, мы б наладили ситуацию в следующем году. Долги, накопленные годами, мы бы не отдали, но работа "в ноль" была бы возможна», - констатировал он.