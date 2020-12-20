Общество

Сергей Колосов: Жители 2-го округа Пскова сами не верят своему счастью

Жители одномандатного избирательного округа №2 города Пскова оценили качество ремонта четырех дворовых проездов на улицах Вокзальной, Бастионной и Яна Фабрициуса и сами не верят своему счастью. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов, комментируя планы, которые удалось реализовать в округе в текущем году, и задачи на будущий период.

«Успехи на округе есть, в первую очередь, благодаря тому, что губернатор Михаил Ведерников выделил из дорожного фонда 100 млн рублей. Удалось отремонтировать четыре особенно сложных дворовых проезда на улицах Яна Фабрициуса, Вокзальной и Бастионной. Проблема этих дворов была в том, что территория не была отмежевана, поэтому дворы не могли участвовать в федеральной программе "Комфортная городская среда". Благодаря этим деньгам их отремонтировали. Люди теперь довольны и сами своему счастью не верят», - рассказал депутат.

В целом, отметил он, 2-й округ — один из самых сложных в Пскове. Он охватывает окраинные территории, имеет достаточно большой частный сектор. Кроме того, в нем проживает много людей пенсионного возраста. «К счастью, в предыдущие годы удалось решить некоторые проблемы, в том числе с подтоплениями завокзальной территории. В этом году жалобы тоже были, но уже не в прежних объемах», - сообщил Сергей Колосов.

В следующем году депутат рассчитывает, что удастся обустроить пешеходный переход на улице Железнодорожной к железнодорожному вокзалу и обеспечить его освещение. Вопрос актуален, потому что многие дети в темное время суток идут там в школу и обратно. «На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение сделать пешеходный переход с освещением. Надеюсь, это будет сделано в 2021 году», - отметил депутат. Также ему хотелось бы выполнить наказ избирателей по наружному освещению улицы Стахановской.