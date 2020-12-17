Общество

Ученые раскрыли необычную способность коронавируса

Ученые из Массачусетского технологического института США раскрыли необычную способность коронавируса. В ходе исследования выяснилось, что некоторые фрагменты генома вируса могут включаться в человеческий геном. Итоги приведены в статье на портале bioRxiv, передает РИА Новости.

Исследователи включили ген обратной транскриптазы (ОТ) (фермента, который превращает РНК в ДНК — прим. «Ленты.ру») в клетки человека и размножили клетки с SARS-CoV-2. Таким образом была доказана гипотеза, согласно которой геном РНК SARS-CoV-2 может интегрироваться в человеческие хромосомы ДНК.

Уточняется, что в эксперименте был задействован ген ОТ из ВИЧ, а также использованы последовательности ДНК человека, такие как элементы LINE-1, которые считаются остатками ретровирусных инфекций.

В итоге часть фрагментов РНК SARS-CoV-2 преобразовалась в ДНК и была интегрирована в хромосомы человека. В статье пояснили, что все это произошло благодаря клеткам, которые вырабатывают ферменты.

Ученые заключили, что если последовательности LINE-1 вызывают ОТ в человеческих клетках, то интеграция SARS-CoV-2 может быть и в организмах тех людей, кто болеет COVID-19. Кроме того, подобное происходит и с теми, кто заражен коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ.

По данным bioRxiv, исследователи смогли объяснить таким методом положительные ПЦР-тесты на коронавирус у тех, кто перенес инфекцию и больше не заразен. Говорится, что это открытие может замедлить исследования COVID-19 и поиски его лечения, основанные на тестах ПЦР-систем.