Общество

В Новый год – в новом убранстве

В этом году предновогодний Псков радует множеством новых праздничных украшений. О том, какие общественные пространства города стоит обязательно посетить, чтобы с гарантией создать себе по-настоящему новогоднее и рождественское настроение, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель муниципальной «Специализированной службы», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров, являющийся одним из соавторов «Концепции праздничного оформления города Пскова к Новому году и Рождеству в 2021 году».

Главная елка на Октябрьской площади. В этом году для нее приобрели новую искусственную хвою, так как старая выгорела и частично осыпалась. Вместо успевшей надоесть горожанам композиции «Ну, погоди!» ее украшает другая - с элементами звездочек и снежинок. Обновилась и нижняя часть обрамления праздничного дерева, которая к тому же подсвечивается изнутри.

Детский парк временно превратился в «сказочный лес». Около 20 деревьев по традиции украсили разноцветными гирляндами, а, помимо фигурки оленя, здесь можно увидеть светящиеся силуэты лисы, белки, зайчика, мышки и даже рыбки. Кроме того, сказочное убранство пополнилось шестью новыми арками, изготовленными и смонтированными специалистами «Специализированной службы».

Скверу на Четырех углах на время праздничных дней предстоит стать интерактивной площадкой. Впервые здесь установлена елка с поддержкой 3D-функций, высотой 6,5 метра. У нее будет специальный QR-код, благодаря которому с помощью приложения мобильного телефона посетители могут увидеть различных сказочных героев. Подсветка осуществляется посредством четырех лазерных фонарей. Также сквер украсили инсталляции в виде саней и шаров, а возле праздничной входной арки псковичей и гостей города встречает веселый Микки Маус.

Ограждения Троицкого (Советского) моста ярко сияют в этом году золотистыми гирляндами, а опоры и арки этого сооружения в темное время суток переливаются разными цветами, которые плавно переходят из одного в другой – такой эффект обеспечивают лазерные прожекторы, подсвечивающие нижнюю часть моста.

Финский парк украсили восемь различных инсталляций, в том числе несколько новых. Впервые обрел праздничный вид Кутузовский сад, где выполнена подсветка деревьев и смонтирован светодинамический фонтан. Похожим зрелищем можно полюбоваться и в сквере возле гостиницы «Рижской».

Но одна из наиболее зрелищных предновогодних площадок в этом году – дендропарк возле Мирожского монастыря. Здесь на островке работники «Специализированной службы» установили светящиеся фигурки трех взрослых лебедей и трех лебедят, а деревья, как и в Детском парке, превратили с помощью гирлянд в сказочный лес. Ботанический сад в честь наступающего Нового года и Рождества встречает посетителей светящимся коридором и фонтаном, иллюминация которого имитирует движение воды.

Словом, в этот раз Псков, как никогда, ярко сияет праздничными огнями в преддверии главных зимних праздников. По словам Сергея Федорова, это стало возможным благодаря активной позиции многих предприятий и частных лиц, выразивших желание финансово поучаствовать в украшении города. В качестве примеров он назвал компании «Мехуборка», «Псковвтормет», «ДСМУ», муниципальные предприятия «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети», депутата областного Собрания Юрия Сорокина и депутата Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова.

«Я намеренно не хочу сейчас выделять, кто из них внес больший вклад, а кто меньший. Просто хотелось бы поблагодарить всех за неравнодушие и оказанную помощь», - сказал руководитель «Специализированной службы» и призвал псковичей и гостей города бережно относиться к праздничному убранству города.

Елена Степанова