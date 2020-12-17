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Названы характерные для COVID-19 особенности кашля

Несколько характерных для коронавирусной инфекции особенностей кашля назвали врачи. Так, у инфицированных COVID-19 всегда наблюдается именно сухой кашель, без выделения мокроты, отмечает доктор медицины Нейта Фавини.

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При этом доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson в США Сара Нараян указала на то, что сухой кашель может являться не только симптомом COVID-19, но и аллергии, астмы и гастроэзофагеального рефлюкса, пишет Лента.ру со ссылкой на портал BGR.

По словам специалиста, в случае появления сухого кашля следует обращать внимание на наличие хрипов, поскольку признак характерен для астмы, а у пациентов с коронавирусом практически не встречается. Если же такой симптом является следствием аллергии, он должен исчезнуть после приема антигистаминных средств.

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Медики сходятся во мнении, что оценивать кашель необходимо в совокупности с другими проявлениями недомогания.