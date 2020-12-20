Общество

Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни, рассказал радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, однако не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», – приводит слова хирурга РИА Новости.

Амиран Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать крайне нежелательные побочные эффекты.