Общество

Ветеранов и сотрудников ФСБ поздравил от имени депутатов Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников регионального правления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

«Обеспечение национальной безопасности является ключевой и стратегически значимой задачей – от ее выполнения напрямую зависит устойчивость государства, защищённость граждан, стабильность в обществе, - отметил Александр Котов. - Чтобы противостоять современным угрозам, наиболее опасной из которых является международный терроризм, требуются специалисты, обладающие не только широким арсеналом знаний и технических навыков, но и особым набором морально-волевых качеств. В профессионализме сотрудников спецслужб, в их преданности делу и любви к Родине – залог надёжного обеспечения безопасности нашей страны и наших граждан».

Спикер регионального парламента пожелал сотрудникам управления успешного выполнения поставленных задач, здоровья, удачи, семейного благополучия.