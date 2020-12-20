Общество

Школам и детским садам необходимо уделять особое внимание - Сергей Колосов

Важное направление депутатской работы - взаимодействие с социальными объектами для детей, расположенными в округе, сказал депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По его словам в избирательном округе №2 таких объектов немало - это и школы, и детские сады. «Данным учреждениям необходимо уделять особое внимание и помогать в решении возникающих вопросов», - считает Сергей Колосов. В отчетный период по его инициативе удалось произвести частичную замену окон и отремонтировать столовую средней школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

Также частично была произведена замена окон в детском саду с приоритетным осуществлением физического развития детей №10.

Кроме того, получилось установить спортивные площадки на территории вечерней школы и во дворе дома по улице Шелгунова, 9/12.

В отчетном периоде также были установлены детские площадки во дворах на улице 1-ой Поселочной, 13 и в переулке Машиниста, 5.