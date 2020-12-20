Общество

Каждый третий пожар в Псковской области происходит из-за неосторожности - МЧС

Каждый третий пожар в Псковской области происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Термин "неосторожное обращение с огнем" объединяет целый ряд причин, связанных одним основным критерием – наличием открытого пламени, ставшего причиной пожара. Это и неосторожность при курении, нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, детская шалость с огнем, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого огня и другие причины. Среди этих причин можно выделить возникновение пожара по причине неосторожного обращения с огнем при курении, особенно в нетрезвом виде. И, как показывает пожарная статистика, именно неосторожное обращение с огнем приводит к самым опустошительным пожарам и человеческим жертвам», - сказали в ведомстве.

Главное управление МЧС Росси по Псковской области напоминает, как предотвратить несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с открытым огнем:

- не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль – без присмотра;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- внимательно следите за курящими домочадцами, не оставляйте без присмотра пьяного человека;

- установите дома датчик дыма;

- регулярно проверяйте работу автономного пожарного извещателя, установленного у вас дома, нажимая на кнопку для тестирования.

Если произошло возгорание, следует сразу звонить в пожарную охрану по телефонам 101, 112.