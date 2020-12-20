Общество

В Овсище откроется участковый пункт полиции

Депутат по округу №12 Григорий Стороненков рассказал, что в рамках подготовки к новому учебному году в Овсище проведены мероприятия по обеспечению безопасности учащихся во время учебного процесса и на пути движения к школе. По просьбам родителей были установлены ограждения у мостика через Чертов ручей, ведущий к школе №3. У дома №15 по улице Технической появились два «лежачих полицейских» и дорожные знаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Кроме того, по инициативе Григория Стороненкова идут переговоры с компанией-застройщиком, которая выразила готовность передать для организации работы участкового пункта полиции в Овсище помещение в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.

Напомним, открытый в Овсище пункт полиции прекратил свою работу в связи с постоянными подтапливаниями помещения канализационными водами. Рабочий кабинет участкового из-за разлива канализации пришел в негодность.