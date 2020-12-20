Общество

Любовь Николаева рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются жители округа №10

Более 50 заявлений приняла депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева от жителей округа №10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

На территории указанного округа проживает порядка 17 тысяч человек. Здесь находятся школа ЦО «ППК», три детских сада №№54, 55 и 56.

Депутат по округу Любовь Николаева рассказала, что за 11 месяцев было проведено 11 очных приемов граждан, а с марта приемы проводятся дистанционно. Помимо этого, депутат организовала 12 дворовых собраний.

«Вопросы самые разные: жилищной направленности, по благоустройству дворовой территории, по устройству детей в детский сад, в школу, по оказанию помощи детям инвалидам», - уточнила депутат и отметила, что ни одна проблема избирателей не остается незамеченной.