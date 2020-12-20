Общество

Новогодние инсталляции с QR-кодами украсили Псков

Псков преобразился к новогодним праздникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, руководство города и области выступило с инициативой обновить новогодние украшения на городских улицах, так как прошлое убранство не менялось уже лет десять.

На выбор псковичам было предложено порядка 30 световых инсталляций в 10 локациях, за которые любой желающий мог проголосовать в приложении «Регион 60 - умный регион».

У каждой установленной инсталляции оборудован информационный щит с QR-кодом, благодаря чему псковичи и гости города смогут узнать не только информацию об истории конкретных мест, но и имена спонсоров.